Радимов: чем сильнее «Спартак», тем интереснее «Зениту» выигрывать чемпионство

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».
«Мне очень нравится конкуренция в нашем чемпионате. Вопрос в том, сколько она продлится. Вообще, хочется, чтобы как можно больше команд до конца боролись. А побеждал бы в конце «Зенит», как в американских боевиках с хеппи-эндом.
Очень интригующе, что обе команды подходят к субботней игре в лидерах. Моё отношение к «Спартаку» понятно. Но я всегда говорил: чем он сильнее, тем интереснее с ним бороться и выигрывать первенство. Чего тут греха таить, у красно-белых, как и у «Зенита», большая армия поклонников. Добавим к ним ещё ЦСКА. Когда эти команды наверху, то и противостояние идёт на всех уровнях. Включая болельщиков в соцсетях. Тогда и внимание ко всему турниру больше", — цитирует Радимова «Матч ТВ».
- 1 октября 2020
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