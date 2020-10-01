Агент Ломовицкого рассказал, почему Александр решил уйти из «Химок»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитник «Спартака» Александра Ломовицкого, прокомментировал переход своего подопечного в тульский «Арсенал».
«Ломовицкий ушёл, потому что приходил в «Химки» с Гунько под определённые задачи, там был свой футбольный проект. Сейчас Гунько убрали, и Ломовицкий решил вернуться в Тулу. С Черевченко у него проблем не было», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
28 сентября Ломовицкий в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги забил гол в ворота «Динамо», ставший для его команды победным (1:0). Позднее появилась информация, что «Спартак» прервёт аренду Ломовицкого и вернёт его в клуб.
22-летний Ломовицкий является воспитанником «Спартака», а за главную команду красно-белых выступал с 2017 года. В прошлом сезоне также на правах аренды играл за тульский «Арсенал», а в августе отправился за игровой практикой в «Химки». Сыграл 11 матчей за молодёжную сборную России и забил 1 гол.
- 1 октября 2020
-
19:24
-
19:22
-
19:18
-
19:18
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:37
-
18:26
-
18:22
-
18:17
-
18:12
-
17:55
-
17:39
-
17:31
-
17:21
-
17:05
-
16:56
-
16:49
-
16:45
-
16:39
-
16:23
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:01
-
15:47
-
15:39
-
15:38
-
15:37
-
15:34
-
15:26