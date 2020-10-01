Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Ломовицкого рассказал, почему Александр решил уйти из «Химок»

Агент Ломовицкого рассказал, почему Александр решил уйти из «Химок»
Футбол / РПЛ 0

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитник «Спартака» Александра Ломовицкого, прокомментировал переход своего подопечного в тульский «Арсенал».

«Ломовицкий ушёл, потому что приходил в «Химки» с Гунько под определённые задачи, там был свой футбольный проект. Сейчас Гунько убрали, и Ломовицкий решил вернуться в Тулу. С Черевченко у него проблем не было», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

28 сентября Ломовицкий в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги забил гол в ворота «Динамо», ставший для его команды победным (1:0). Позднее появилась информация, что «Спартак» прервёт аренду Ломовицкого и вернёт его в клуб.

22-летний Ломовицкий является воспитанником «Спартака», а за главную команду красно-белых выступал с 2017 года. В прошлом сезоне также на правах аренды играл за тульский «Арсенал», а в августе отправился за игровой практикой в «Химки». Сыграл 11 матчей за молодёжную сборную России и забил 1 гол.

Ломовицкий и Умяров посоревновались в футбольном фристайле на пляже. Видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020