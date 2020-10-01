Агент Ломовицкого рассказал, почему Александр решил уйти из «Химок»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитник «Спартака» Александра Ломовицкого, прокомментировал переход своего подопечного в тульский «Арсенал».

«Ломовицкий ушёл, потому что приходил в «Химки» с Гунько под определённые задачи, там был свой футбольный проект. Сейчас Гунько убрали, и Ломовицкий решил вернуться в Тулу. С Черевченко у него проблем не было», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

28 сентября Ломовицкий в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги забил гол в ворота «Динамо», ставший для его команды победным (1:0). Позднее появилась информация, что «Спартак» прервёт аренду Ломовицкого и вернёт его в клуб.



22-летний Ломовицкий является воспитанником «Спартака», а за главную команду красно-белых выступал с 2017 года. В прошлом сезоне также на правах аренды играл за тульский «Арсенал», а в августе отправился за игровой практикой в «Химки». Сыграл 11 матчей за молодёжную сборную России и забил 1 гол.