Барриос сравнил группы «Зенита» в прошлом и нынешнем сезонах Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.



«У нас отличная группа и ещё одна прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Думаю, матчи со всеми соперниками будут сложными, потому что каждая команда нашего квартета сделает всё возможное, чтобы пройти в следующий раунд.



Сравнение с прошлогодней группой? Обе группы сильные. Будем надеяться, что сделаем всё, что от нас зависит, для итогового успеха», — приводит слова Барриоса пресс-служба клуба.

Сегодня, 1 октября, стали известны соперники петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В одну группу вместе с российским клубом попали «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.