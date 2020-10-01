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Барриос сравнил группы «Зенита» в прошлом и нынешнем сезонах Лиги чемпионов

Барриос сравнил группы «Зенита» в прошлом и нынешнем сезонах Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас отличная группа и ещё одна прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Думаю, матчи со всеми соперниками будут сложными, потому что каждая команда нашего квартета сделает всё возможное, чтобы пройти в следующий раунд.

Сравнение с прошлогодней группой? Обе группы сильные. Будем надеяться, что сделаем всё, что от нас зависит, для итогового успеха», — приводит слова Барриоса пресс-служба клуба.

Сегодня, 1 октября, стали известны соперники петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В одну группу вместе с российским клубом попали «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.

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