«Ахмат» объявил о переходе хавбека «Химок» Поляруса

Украинский полузащитник подмосковных «Химок» Артём Полярус стал игроком грозненского «Ахмата».
«Полузащитник футбольного клуба «Химки» Артём Полярус перешёл в «Ахмат». Накануне футболист прибыл в расположение клуба и сегодня подписал личный контракт, рассчитанный на три года. За «Ахмат» Артём Полярус будет заявлен под номером «14», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» грозненского клуба.
Полярус является воспитанником «Александрии». За основную команду он выступал с 2012 по 2014 год и с 2015-го по 2019-й. Полузащитник провёл 112 встреч, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В 2019 году Полярус пополнил ряды «Химок» на правах свободного агента. Вместе в клубом 28-летний игрок завоевал путёвку в Российскую Премьер-Лигу и добрался до финала Кубка России.
В сборную Украины Полярус ещё не вызывался. За молодёжные национальные команды игрок провёл девять матчей и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 700 тыс.
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