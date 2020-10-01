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«Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Арсеналу»

«Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Арсеналу»
Футбол / Англия 0

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Арсенал» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Кевином Френдом, ассистировали судьи на линиях Эдриан Холмс и Пол Тирни.

Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. Дополнительное время не проводилось, и команды сразу же били послематчевые пенальти. В шестом ударе серии переиграть голкипера «Ливерпуля» не сумел хавбек «Арсенала» Мохамед Эльнени, но в следующем ударе тем же ответил нападающий мерсисайдцев Дивок Ориги. Решающим стал сейв Бернда Лено в девятом ударе, голкипер отразил удар Гарри Уилсона.

В 1/4 финала Кубка лиги уже вышли «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд», «Эвертон» и «Сток Сити».

Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
01 октября 2020, четверг. 21:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
4 : 5
Арсенал
Лондон
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