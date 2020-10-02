Бышовец: у «Зенита» хорошие шансы на плей-офф. Реальная оценка «Локомотива» — третье место

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о перспективах российских клубов в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Главное, что бросилось в глаза, – в каждой группе есть явный лидер, фаворит по рейтингу и качеству. Борьба будет идти за вторые места. Нашим командам нужно будет ментально соответствовать другим участникам. В звёздности мы будем уступать соперникам, и многое будет зависеть от того, насколько удастся выстроить игру в разрушении. Надо быть готовым перейти на совершенно другой уровень, и это будет проверкой для наших тренеров и игроков. Шансы есть всегда, и тренерам нужно передать игрокам понимание, что невозможное возможно.
Думаю, «Краснодар» столкнётся со сложностями, и они будут очевидны. «Севилья» и на фоне «Баварии» показала себя конкурентоспособной. У «Челси» перестройка, но в составе появилось много звёздных игроков, так что с ними проблемы тоже будут. Эти две команды – фавориты.
Группа «Зенита»? «Лацио» вчера играл с «Аталантой», и, хотя прошлый сезон они завершили с практически одинаковым результатом, было видно, насколько «Аталанта» лучше подготовлена. Им удалось подвести игроков к началу чемпионата. Но «Лацио» выглядел хорошо, у команды есть уровень. Тем не менее у «Зенита» хорошие шансы.
Что касается группы «Локомотива», «Ред Булл Зальцбург» произвёл неплохое впечатление. У «Локомотива» печальный опыт игры с «Атлетико», о «Баварии» я и говорить не буду. Здесь можно говорить о третьем месте, и я думаю, что это реальная оценка», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 2 октября 2020
-
01:23
-
00:54
-
00:43
-
00:34
-
00:27
-
00:15
-
00:02
- 1 октября 2020
-
23:50
-
23:49
-
23:39
-
23:31
-
23:23
-
23:20
-
23:09
-
23:03
-
22:57
-
22:42
-
22:37
-
22:34
-
22:20
-
22:16
-
22:15
-
22:10
-
22:07
-
22:00
-
21:58
-
21:44
-
21:43
-
21:27
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:03
-
20:58
-
20:51