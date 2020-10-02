Колумбийский футболист забил победный гол ударом скорпиона
Полузащитник «Хартфорд Атлетик» Дэнни Баррера ударом скорпиона принёс победу своей команде в выездном матче 15-го тура группового этапа Чемпионшипа USL с «Филадельфией Юнион 2» (3:2).
Счёт был открыт в начале встречи — на 8-й минуте автором забитого мяча стал полузащитник «Хартфорд Атлетик» Мадс Йоргенсен. Вскоре преимущество гостей увеличил Алекс Лара. На 22-й минуте «Филадельфия Юнион 2» сократила разрыв в счёте благодаря автоголу Идана Коэна. На 60-й минуте равновесие восстановил Кэйден Стаффорд. Решающий эпизод произошёл на 90-й минуте. Вратарь «Филадельфии Юнион 2» выбросил мяч вперёд, но Баррера хитрым ударом перехватил мяч и он влетел в ворота.
Благодаря победе «Хартфорд Атлетик» вышел на первое место в группе F.
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