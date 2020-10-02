Бернд Лено: я доказал, что являюсь номером один

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено прокомментировал победу в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:0, 5:4, пен.) Решающим стал сейв Бернда Лено в девятом ударе, голкипер отразил удар Гарри Уилсона.
«Это была очень сложная игра. Мы внесли несколько изменений, вы могли видеть нашу философию и намерение выиграть эту игру. Это шанс выиграть ещё один трофей, это наша цель. Конечно, для вратаря хорошо сделать несколько сейвов с пенальти и увидеть радостные лица в конце. Клуб всегда давал мне ощущение, что я номер один, я номер один и буду номером один. Моя работа — доказывать это каждую неделю, и я чувствую, что сделал это сегодня вечером», — приводит слова Лено Goal.
В четвертьфинале Кубка лиги «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити».
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