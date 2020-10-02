Артета о «Манчестер Сити» в Кубке лиги: нам не очень везёт с жеребьёвками

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка английской лиги. В четвертьфинале лондонскому клубу предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

«Я был здесь, наслаждался моментом, но теперь нам предстоит провести матч с «Манчестер Сити» 22 или 23 декабря. Так оно и есть, сейчас на турнире участвуют несколько сильных команд, и это еще один большой вызов, и мы будем готовы к нему. На данный момент нам не очень везёт с жеребьёвками. Мы хорошо подготовимся и постараемся победить», — приводит слова Артеты Football.London.

На стадии 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти.

Также в четвертьфинале «Тоттенхэм» сыграет со «Сток Сити», а «Брентфорд» — с «Ньюкаслом». Четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги состоятся в декабре.