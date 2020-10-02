Семь голов в ворота обидчика «Ростова» в видеообзоре матча ЛЕ «Тоттенхэм» — «Маккаби»

«Тоттенхэм Хотспур» одержал крупную победу в матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА с «Маккаби» из Хайфы. Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев. Лондонская команда вышла в групповой этап Лиги Европы.
Нападающий лондонцев Гарри Кейн оформил хет-трик, забив один из голов с пенальти. Кейн отдал и одну голевую передачу. Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо сделал дубль. По одному голу в составе хозяев забили хавбеки Лукас Моура и Деле Алли (с пенальти).
«Тоттенхэм» забил семь мячей в еврокубковом матче впервые с 1983 года. Тогда лондонский клуб обыграл со счётом 8:0 «Дрогеду Юнайтед».
Напомним, в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ростов» принимал «Маккаби». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
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