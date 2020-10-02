Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021: трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 2 октября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мероприятия, которая начнётся в 14:00 мск.



Российскую Премьер-Лигу во втором по значимости еврокубковом турнире представит лишь один клуб – ЦСКА. Ещё две команды – «Динамо» и «Ростов» – боролись за выход в групповую стадию, но не сумели преодолеть квалификацию. Бело-голубые уступили тбилисскому «Локомотиву» (1:2), а жёлто-синие – «Маккаби» из Хайфы (1:2).



Перед жеребьёвкой участники группового этапа Лиги Европы разделены на четыре корзины.



Корзина 1: «Арсенал», «Тоттенхэм» (оба — Англия), «Рома», «Наполи» (оба — Италия), «Бенфика», «Брага» (оба — Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Россия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия).



Корзина 2: «Динамо» (Хорватия), «Спарта», «Славия» (оба — Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), «Карабах» (Азербайджан), ПАОК (Греция), «Стандард» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания).



Корзина 3: «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), АЗ, «Фейенорд» (оба — Нидерланды), АЕК (Греция), «Маккаби», «Хапоэль» (оба — Израиль), «Рейнджерс» (Шотландия), «Молде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), «Заря» (Украина).



Корзина 4: «ЧФР Клуж» (Румыния), «Ницца», «Лилль» (оба — Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» (Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА (Болгария).