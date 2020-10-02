Жеребьёвка группового турнира Лиги Европы. С кем сыграет ЦСКА? LIVE!

Привет, друзья! Вчера в штаб-квартире УЕФА «отжеребили» участников Лиги чемпионов, а сегодня сформируют группы Лиги Европы. Уникальная ситуация: в первом турнире от России в три (!) раза больше команд, чем во втором. Из трёх участников ЛЕ от РПЛ до групповой стадии добрался один ЦСКА, и тот — автоматом, без игр. Тогда как «Динамо» с «Ростовом» завалились ещё в квалификации, причём бело-голубые — на самом что ни на есть заурядном сопернике. «Армейцы» при посеве попали в первую корзину, а значит, встреча со следующими противниками им не грозит: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Рома», «Наполи», «Бенфика», «Брага», «Байер», «Вильярреал», «Гент», ПСВ, «Селтик». Украинскую «Зарю» тоже вычёркиваем. Полный расклад — тут.