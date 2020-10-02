Тедеско: я просто не даю негативу влиять на себя. Мне так комфортнее

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о причинах отсутствия в социальных сетях и методах борьбы с критикой.



«Меня никогда там не было, даже до тренерской карьеры. Однажды принял такое решение и следую ему до сих пор. Понимаю, что если заведу аккаунт, то буду заходить туда в течение дня, читать комментарии о себе. А мне читать о себе не нравится. Даже если выиграть 50 матчей подряд, найдутся те, кто будет писать про тебя нехорошее. Так что я просто не даю негативу влиять на себя. Мне так комфортнее.



Она будет всегда, но при этом должна подкрепляться фактами. Для меня важнее, чтобы люди, которые искренне любят «Спартак», находились в хорошем настроении, когда смотрят футбол в нашем исполнении. Думаю, сейчас это получается.



Нас много критиковали за то, что редко забивали с позиционных атак. Но, во-первых, это нормально для любой команды. Я могу ошибаться, но рискну предположить, что даже «Барселона» и «Манчестер Сити» забивают чаще со стандартов и в контратаках.



Во-вторых, теперь мы на втором месте по этому показателю в лиге, но наверняка найдутся те, кто скажет: «А почему так мало голов в контратаках и со стандартов?» — цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».

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