Тедеско: я просто не даю негативу влиять на себя. Мне так комфортнее

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о причинах отсутствия в социальных сетях и методах борьбы с критикой.
«Меня никогда там не было, даже до тренерской карьеры. Однажды принял такое решение и следую ему до сих пор. Понимаю, что если заведу аккаунт, то буду заходить туда в течение дня, читать комментарии о себе. А мне читать о себе не нравится. Даже если выиграть 50 матчей подряд, найдутся те, кто будет писать про тебя нехорошее. Так что я просто не даю негативу влиять на себя. Мне так комфортнее.
Она будет всегда, но при этом должна подкрепляться фактами. Для меня важнее, чтобы люди, которые искренне любят «Спартак», находились в хорошем настроении, когда смотрят футбол в нашем исполнении. Думаю, сейчас это получается.
Нас много критиковали за то, что редко забивали с позиционных атак. Но, во-первых, это нормально для любой команды. Я могу ошибаться, но рискну предположить, что даже «Барселона» и «Манчестер Сити» забивают чаще со стандартов и в контратаках.
Во-вторых, теперь мы на втором месте по этому показателю в лиге, но наверняка найдутся те, кто скажет: «А почему так мало голов в контратаках и со стандартов?» — цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».
- 2 октября 2020
-
13:34
-
13:31
-
12:56
-
12:50
-
12:38
-
12:37
-
12:20
-
12:11
-
11:58
-
11:44
-
11:34
-
11:31
-
11:14
-
10:56
-
10:56
-
10:50
-
10:32
-
10:29
-
10:00
-
09:52
-
09:43
-
09:35
-
09:17
-
08:43
-
08:32
-
07:55
-
07:26
-
06:48
-
06:30
-
06:16
-
05:58
-
05:36
-
05:21
-
04:32
-
04:03