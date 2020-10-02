Шакири не сыграл с «Арсеналом» из-за переговоров «Ливерпуля» по нему с двумя клубами

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири может покинуть команду до закрытия нынешнего трансферного окна.
Как сообщает The Athletic, накануне, 1 октября, сразу два клуба, один из которых выступает в итальянской Серии А, вступили в переговоры с мерсисайдцами по 28-летнему игроку. Из-за этого главный тренер команды Юрген Клопп оставил его вне заявки на матч 1/8 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом», в котором красные потерпели поражение в серии пенальти.
Ранее сообщалось, что в услугах Шакири заинтересован «Лацио».
Шердан перешёл в «Ливерпуль» в 2018 году, а ранее выступал за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». В сборную Швейцарии вызывается с 2010 года. В нынешнем сезоне провёл лишь один матч на клубном уровне, выйдя на поле в Кубке лиги против «Линкольн Сити», и забил гол.
- 2 октября 2020
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