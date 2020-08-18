«Лацио» после срыва перехода Давида Сильвы переключился на Шакири и Бонавентуру
«Лацио» переключился на альтернативные цели после несостоявшегося перехода бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», римский клуб попытается заполучить хавбека «Ливерпуля» Шердана Шакири и экс-полузащитника «Милана» Джакомо Бонавентуру, который в скором времени приобретёт статус свободного агента. В конце месяца у него истекает контракт с «россонери».
28-летний Шакири выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, а до этого играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». В сборную Швейцарии вызывается с 2010 года.
30-летний Бонавентура защищает цвета «Милана» с 2014 года, а ранее выступал за «Аталанту». В национальную команду Италии вызывается с 2013 года.
«Лацио» остался в ярости после перехода Давида Сильвы в «Реал Сосьедад»
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