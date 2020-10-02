ЦСКА с эмблемой «Спартака». Marca допустила ошибку при представлении участников ЛЕ
Marca в своём «твиттере» допустила ошибку и в фотографии со списком участников первой корзины представила ЦСКА с эмблемой «Спартака».
Определились соперники ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы сезона-2020/2021.
«Армейцы» попали в группу K, где сыграют с «Динамо» (Хорватия), «Фейеноордом» (Нидерланды) и «Вольфсберг» (Австрия).
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 прошла в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. На групповой стадии Лиги Европы сыграет всего один российский клуб — ЦСКА. Ещё две команды – «Динамо» и «Ростов» – боролись за выход в групповую стадию, но не сумели преодолеть квалификацию. Бело-голубые уступили тбилисскому «Локомотиву» (1:2), а жёлто-синие – «Маккаби» из Хайфы (1:2).
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021: трансляция начнётся в 14:00
- 2 октября 2020
-
14:57
-
14:45
-
14:40
-
14:40
-
14:37
-
14:22
-
14:17
-
14:13
-
14:08
-
14:04
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
12:56
-
12:50
-
12:38
-
12:37
-
12:20
-
12:11
-
11:58
-
11:44
-
11:34
-
11:31
-
11:14
-
10:56
-
10:56
-
10:50
-
10:32
-
10:29
-
10:00
-
09:52
-
09:43
-
09:35
-
09:17
-
08:43
Партнерский контент