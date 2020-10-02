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Футбол, «Спартак» — «Локомотив» (U-10). Финальный матч
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ЦСКА с эмблемой «Спартака». Marca допустила ошибку при представлении участников ЛЕ

ЦСКА с эмблемой «Спартака». Marca допустила ошибку при представлении участников ЛЕ
Футбол / РПЛ 0

Marca в своём «твиттере» допустила ошибку и в фотографии со списком участников первой корзины представила ЦСКА с эмблемой «Спартака».

Определились соперники ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы сезона-2020/2021.

«Армейцы» попали в группу K, где сыграют с «Динамо» (Хорватия), «Фейеноордом» (Нидерланды) и «Вольфсберг» (Австрия).

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 прошла в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. На групповой стадии Лиги Европы сыграет всего один российский клуб — ЦСКА. Ещё две команды – «Динамо» и «Ростов» – боролись за выход в групповую стадию, но не сумели преодолеть квалификацию. Бело-голубые уступили тбилисскому «Локомотиву» (1:2), а жёлто-синие – «Маккаби» из Хайфы (1:2).

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021: трансляция начнётся в 14:00
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