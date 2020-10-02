Гинер: сказал Тикнизяну, что хочу, чтобы за ЦСКА играл хотя бы один армянин

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о любимом воспитаннике красно-синих и желании, чтобы в клубе играл армянин.
«Любимый воспитанник ЦСКА из тех, кто стал появляться в последнее время? Здесь я, наверное, предвзят. Я встречался только с одним — это Тикнизян. Когда он начал подходить к основному составу и у него что-то не получалось, я с ним встретился и сказал: «Слушай, хочу, чтобы хотя бы один армянин играл в нашей команде. Грузины есть, русские есть – все есть. Только армянина не хватает!»
Видите, вроде бы подействовало. Он сейчас играет. У меня нет любимчиков в команде, будь то молодые футболисты или предыдущее поколение. Но с Тикнизяном я встречался. Очень хочется, чтобы за ЦСКА играл хотя бы один армянин», — сказал Гинер на закрытой встрече с владельцами VIP-лож.
- 2 октября 2020
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