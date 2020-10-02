Фабио Депаоли перешёл в «Аталанту»

Защитник «Сампдории» Фабио Депаоли заключил контракт с «Аталантой» и будет выступать в её составе в сезоне-2020/2021 на правах аренды с опцией выкупа. Об этом сообщила пресс-служба «провинциалов» в своём «твиттере», сопроводив фотографию в форме приветственной надписью.



Депаоли является воспитанником «Кьево». Защитник пополнил ряды «Сампдории» в 2019 году, клуб заплатил € 4,5 млн. Действующий контракт 23-летнего игрока клуба рассчитан до 2024 года. За «Сампдорию» Фабио провёл 31 матч и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость Депаоли в € 4,5 млн.



В сезоне-2020/2021 защитник дважды появился на поле (один раз в основном составе) и не отметился результативными действиями. «Сампдория» проиграла «Ювентусу» (0:3) и «Беневенто» (2:3).

Просмотреть фото можно в "инстаграме" «Аталанты».