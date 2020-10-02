Фабио Депаоли перешёл в «Аталанту»

Защитник «Сампдории» Фабио Депаоли заключил контракт с «Аталантой» и будет выступать в её составе в сезоне-2020/2021 на правах аренды с опцией выкупа. Об этом сообщила пресс-служба «провинциалов» в своём «твиттере», сопроводив фотографию в форме приветственной надписью.
Депаоли является воспитанником «Кьево». Защитник пополнил ряды «Сампдории» в 2019 году, клуб заплатил € 4,5 млн. Действующий контракт 23-летнего игрока клуба рассчитан до 2024 года. За «Сампдорию» Фабио провёл 31 матч и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость Депаоли в € 4,5 млн.
В сезоне-2020/2021 защитник дважды появился на поле (один раз в основном составе) и не отметился результативными действиями. «Сампдория» проиграла «Ювентусу» (0:3) и «Беневенто» (2:3).
Просмотреть фото можно в "инстаграме" «Аталанты».
- 2 октября 2020
-
16:39
-
16:36
-
16:09
-
16:02
-
15:59
-
15:54
-
15:47
-
15:42
-
15:39
-
15:36
-
15:34
-
15:31
-
15:31
-
15:14
-
14:57
-
14:45
-
14:40
-
14:40
-
14:37
-
14:22
-
14:17
-
14:13
-
14:08
-
14:04
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
12:56
-
12:50
-
12:38
-
12:37
-
12:20
-
12:11
-
11:58
-
11:44