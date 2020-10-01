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Гасперини: когда Миранчук вернётся, «Аталанта» сможет стать по-настоящему сильной

Гасперини: когда Миранчук вернётся, «Аталанта» сможет стать по-настоящему сильной
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что команда ждёт возвращения полузащитника Алексея Миранчука в общую группу, а также поделился мнением об игре хавбека Йосипа Иличича.

«В прошлом я очень скептически относился к тому, что Иличич сможет вернуться на свой уровень, мне это казалось нереальным. Сегодня я уверен в его силах, потому что за эти две недели он прогрессировал: с воскресенья он тренировался с командой. Теперь у меня гораздо больше уверенности. Если мы восстановим Иличича, мы станем намного сильнее.

Миранчук? Это основной игрок. Когда он вернётся, мы сможем стать по-настоящему сильными", — цитирует Гасперини sosfanta.calciomercato.com.

24-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». В «Аталанту» хавбек перешёл 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют Миранчука за итальянский клуб произойдёт после паузы на игры сборных.

Тренер «Аталанты» Гасперини рассказал, когда Миранчук будет готов выйти на поле
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