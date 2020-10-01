Гасперини: когда Миранчук вернётся, «Аталанта» сможет стать по-настоящему сильной

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что команда ждёт возвращения полузащитника Алексея Миранчука в общую группу, а также поделился мнением об игре хавбека Йосипа Иличича.
«В прошлом я очень скептически относился к тому, что Иличич сможет вернуться на свой уровень, мне это казалось нереальным. Сегодня я уверен в его силах, потому что за эти две недели он прогрессировал: с воскресенья он тренировался с командой. Теперь у меня гораздо больше уверенности. Если мы восстановим Иличича, мы станем намного сильнее.
Миранчук? Это основной игрок. Когда он вернётся, мы сможем стать по-настоящему сильными", — цитирует Гасперини sosfanta.calciomercato.com.
24-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». В «Аталанту» хавбек перешёл 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют Миранчука за итальянский клуб произойдёт после паузы на игры сборных.
- 1 октября 2020
-
10:08
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:50
-
09:37
-
09:21
-
08:30
-
07:44
-
07:00
-
06:23
-
06:04
-
05:34
-
04:40
-
04:14
-
03:42
-
03:33
-
03:15
-
02:53
-
02:37
-
02:26
-
02:12
-
01:47
-
01:31
-
01:19
-
00:53
-
00:53
-
00:44
-
00:38
-
00:35
-
00:31
-
00:20
-
00:14
-
00:06
-
00:00