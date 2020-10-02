Константин Кучаев отреагировал на итоги жеребьёвки Лиги Европы для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. На этой стадии «армейцам» будут противостоять загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».
«Нет смысла выделять кого-то из соперников. Это европейский уровень, простых матчей тут точно не будет. В то же время со всеми будет интересно сыграть, проверить себя. Нам достались представители совершенно разных футбольных школ и стилей. Будем готовиться и играть. Определённо можно сказать, что в каждой игре постараемся показать свой максимум и порадовать наших болельщиков», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
По итогам сезона-2019/2020 ЦСКА занял в Российской Премьер-Лиге четвёртое место и получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.
- 2 октября 2020
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