Рахимич: будет здорово, если ЦСКА повторит подвиг и снова выиграет Лигу Европы

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы.
«Нам выпала интересная группа с достойными соперниками. «Динамо» Загреб — очень серьёзная команда, которая постоянно играет в Европе. Наблюдать за играми против этого клуба будет интереснее вдвойне — всё-таки команда из бывшей Югославии. Если говорить об остальных соперниках, не совсем понятно, что собой представляют «Фейеноорд» и «Вольфсберг».
Что лучше, слабые или сильные соперники в группе? Нет никакой разницы. Самое главное, чтобы ЦСКА побеждал. Стоит отметить, слабые команды сюда попросту не попадают.
Будем верить, что ЦСКА выйдет с первого места. Но это будет очень непросто. Нужно играть за себя и за всю Россию: выходить из группы и проходить как можно дальше. Будет здорово, если «армейцы» повторят подвиг и снова выиграют Европу», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
ЦСКА попал в группу K, где сыграют с «Динамо» (Хорватия), «Фейеноордом» (Нидерланды) и «Вольфсбергом» (Австрия).
- 2 октября 2020
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