«Наша цель — выйти из группы». Гончаренко разобрал соперников ЦСКА по Лиге Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. На этой стадии «армейцам» будут противостоять загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».
«Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. Даже в Лиге Европы на стадии квалификации случаются сюрпризы – «Вольфсбург» вылетел, «Милан» был на грани. К любому сопернику надо относиться уважительно.
Мне мельком удалось посмотреть матч «Ференцварош» – «Динамо» Загреб. Они играли два года подряд, и в прошлый раз Загреб достаточно легко победил. Но в любом случае не может быть лёгкого матча с командой, которая попала в группу Лиги Европы, идя по пути Лиги чемпионов. У нас в команде есть хорваты, мы хорошо знаем хорватский футбол.
Что касается «Фейеноорда», в Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам всё подробно про него расскажут. У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжёлой.
«Вольфсберг» – физически сильная, тактически грамотная команда. Исход матча будет зависеть от того, как мы найдём лазейки для атаки и как будем использовать свои шансы.
Будет интересно. Наша цель – выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
- 2 октября 2020
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