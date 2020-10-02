Отец Влашича: если ЦСКА сыграет, как год назад, сильным будет каждый соперник в группе

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. На этой стадии «армейцам» будут противостоять загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».



«Каждый соперник в группе будет сильным, если ЦСКА будет играть так, как в прошлом году. Но теперь, после последней игры ЦСКА с «Локомотивом», я настроен оптимистично. До красной карточки для меня это был один из лучших матчей ЦСКА за долгое время.



Никола играл в Хорватии за «Хайдук». А «Хайдук» и «Динамо» – главные соперники в Хорватии. Как ЦСКА и «Спартак». Но я знаю своего сына, который уважает всех соперников, и у него не будет никаких негативных эмоций во время матча. Он будет играть как можно лучше, чтобы добиться победы», — сказал Йошко Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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