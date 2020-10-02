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Влашич: я играл за «Хайдук». У них с «Динамо» противостояние, как у ЦСКА и «Спартака»

Влашич: я играл за «Хайдук». У них с «Динамо» противостояние, как у ЦСКА и «Спартака»
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы.

«В Лиге Европы не бывает лёгких групп, и у нас она непростая. Но мы знаем свои сильные качества, мы можем играть с любым соперником. Я рад, что мы сыграем в Хорватии.

Я из Хорватии, сыграю в своей родной стране, так что можно сказать и так. Плюс я играл за «Хайдук», а это самый принципиальный соперник для «Динамо». Это как противостояние ЦСКА и «Спартака». Поэтому с этой точки зрения игра будет особенной.

Всегда надо стараться занять первое место, на крайний случай — второе, чтобы выйти из группы и продолжить борьбу весной», — цитирует Влашича пресс-служба ЦСКА.

«Армейцы» попали в группу K, где сыграют с «Динамо» (Хорватия), «Фейеноордом» (Нидерланды) и «Вольфсбергом» (Австрия).

ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» в групповом этапе ЛЕ
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