Влашич: я играл за «Хайдук». У них с «Динамо» противостояние, как у ЦСКА и «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы.



«В Лиге Европы не бывает лёгких групп, и у нас она непростая. Но мы знаем свои сильные качества, мы можем играть с любым соперником. Я рад, что мы сыграем в Хорватии.



Я из Хорватии, сыграю в своей родной стране, так что можно сказать и так. Плюс я играл за «Хайдук», а это самый принципиальный соперник для «Динамо». Это как противостояние ЦСКА и «Спартака». Поэтому с этой точки зрения игра будет особенной.



Всегда надо стараться занять первое место, на крайний случай — второе, чтобы выйти из группы и продолжить борьбу весной», — цитирует Влашича пресс-служба ЦСКА.



«Армейцы» попали в группу K, где сыграют с «Динамо» (Хорватия), «Фейеноордом» (Нидерланды) и «Вольфсбергом» (Австрия).