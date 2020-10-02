Арабский клуб впервые в истории подписал контракт с гражданином Израиля

Полузащитник сборной Израиля Диа Саба пополнил состав «Аль-Насра». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Объединённых Арабских Эмиратов.
Трансфер 27-летнего футболиста оказался примечательным тем, что стал первым в истории, по итогам которого гражданин Израиля перешёл в арабскую команду.
В августа ОАЭ установили дипломатические отношения с Израилем. Это третье арабское государство, признавшее Израиль. Ранее это сделали Египет и Иордания.
В «Аль-Наср» Саба перешёл из китайского клуба «Гуанчжоу Фули». Ранее хавбек выступал на родине. В сборную Израиля вызывается с 2018 года. При этом Диа родился в семье арабов и является мусульманином.
В нынешнем сезоне Саба провёл 10 матчей в чемпионате Китая, забил 5 голов (1 – с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.
- 2 октября 2020
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