Арабский клуб впервые в истории подписал контракт с гражданином Израиля

Полузащитник сборной Израиля Диа Саба пополнил состав «Аль-Насра». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Объединённых Арабских Эмиратов.



Трансфер 27-летнего футболиста оказался примечательным тем, что стал первым в истории, по итогам которого гражданин Израиля перешёл в арабскую команду.



В августа ОАЭ установили дипломатические отношения с Израилем. Это третье арабское государство, признавшее Израиль. Ранее это сделали Египет и Иордания.



В «Аль-Наср» Саба перешёл из китайского клуба «Гуанчжоу Фули». Ранее хавбек выступал на родине. В сборную Израиля вызывается с 2018 года. При этом Диа родился в семье арабов и является мусульманином.



В нынешнем сезоне Саба провёл 10 матчей в чемпионате Китая, забил 5 голов (1 – с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.