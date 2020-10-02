Радимов: матч «Спартак» — «Зенит» будет осторожным, команды хорошо друг друга знают

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».
«Соперники достойны друг друга. Оба неслучайно на первом месте идут. «Спартак» дома, болельщики будут, в этом их шанс. «Зенит» – чемпион двух последних сезонов, выиграл всё, что можно, в прошлом году — поэтому, конечно, класс «Зенита» выше.
Матч будет осторожным, команды хорошо друг друга знают. Думаю, что моментов, особенно в первом тайме, будет минимум и первая половина закончится 0:0. Очень рад, что «Спартак» включился, может составить конкуренцию, навязывает борьбу. ЦСКА тоже рядом — это прям праздник для болельщиков. Когда одна команда доминирует — это не очень хорошо. Хочется, чтобы было побольше интриги», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 2 октября 2020
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