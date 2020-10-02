Петржела: «Спартак» будет много плакать, но у них мало шансов. Уверен, «Зенит» победит

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Конечно, «Зенит» сильнее. «Спартак» будет много плакать, постоянно хотеть пенальти. Они жалуются на «Зенит», говорят, что судейство плохое. Думаю, у «Спартака» нет шансов. Хотя они играют в Москве, так что небольшие есть. Но я всё равно уверен, что «Зенит» победит.



Со стороны «Зенита» скандала по поводу судейства не будет. Всегда плачут тренер, менеджеры и хозяин «Спартака». А «Зенит» плакать не будет», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Матч 10-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.