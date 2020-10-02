20-летний форвард «Ливерпуля» был продан в «Шеффилд Юнайтед» за € 26 млн
20-летний нападающий «Ливерпуля» Риан Брустер продолжит карьеру в «Шеффилд Юнайтед», сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
По информации СМИ, сумма трансфера составила € 26 млн. Риан находился в системе «Ливерпуля» с 2014 года. 23 апреля 2017 года он попал в заявку на матч Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», но провёл всю игру на скамейке запасных.
Минувший сезон Брустер провёл в «Суонси Сити» на правах аренды. Форвард принял участие в 22 матчах Чемпионшипа, в которых забил 11 голов. Брустер выступает также за сборную Англии U21, провёл за неё девять встреч.
«Ливерпуль» после трёх туров АПЛ располагается на втором месте в таблице, имея в активе девять очков. «Шеффилд Юнайтед» (0 очков) находится на предпоследней, 19-й строчке.
- 2 октября 2020
-
21:15
-
21:13
-
20:53
-
20:49
-
20:43
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:08
-
20:02
-
19:58
-
19:49
-
19:41
-
19:35
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:38
-
18:37
-
18:31
-
18:29
-
18:16
-
18:06
-
18:03
-
17:58
-
17:53
-
17:45
-
17:37
-
17:16
-
17:07
Партнерский контент