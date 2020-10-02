20-летний форвард «Ливерпуля» был продан в «Шеффилд Юнайтед» за € 26 млн

20-летний нападающий «Ливерпуля» Риан Брустер продолжит карьеру в «Шеффилд Юнайтед», сообщает официальный сайт мерсисайдцев.



По информации СМИ, сумма трансфера составила € 26 млн. Риан находился в системе «Ливерпуля» с 2014 года. 23 апреля 2017 года он попал в заявку на матч Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», но провёл всю игру на скамейке запасных.



Минувший сезон Брустер провёл в «Суонси Сити» на правах аренды. Форвард принял участие в 22 матчах Чемпионшипа, в которых забил 11 голов. Брустер выступает также за сборную Англии U21, провёл за неё девять встреч.



«Ливерпуль» после трёх туров АПЛ располагается на втором месте в таблице, имея в активе девять очков. «Шеффилд Юнайтед» (0 очков) находится на предпоследней, 19-й строчке.