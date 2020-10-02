Мирзов прокомментировал свой переход в «Химки»

Полузащитник Резиуан Мирзов, который накануне перешёл из «Спартака» на правах аренды в «Химки», поделился эмоциями от трансфера.
«После подписания контракта — только положительные эмоции, потому что перешёл в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и, конечно же, главный тренер. Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем. Можно сказать, он повлиял на меня и поучаствовал в этом переходе. Мне было комфортно работать с ним в тульском «Арсенале» — отлично знаю его требования и понимаю, какой футбол он хочет видеть.
Сейчас сконцентрируюсь на тренировках — нужно войти в игровой тонус и набрать форму. В «Химках» на меня рассчитывают, а я хочу помочь команде и показать себя», — цитирует Мирзова пресс-служба клуба.
Футболист будет выступать за команду под 11-м номером, который ранее принадлежал Александру Ломовицкому.
- 2 октября 2020
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