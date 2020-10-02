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Агент назвал причину перехода Мирзова из «Спартака» в «Химки» на правах аренды

Агент назвал причину перехода Мирзова из «Спартака» в «Химки» на правах аренды
Футбол / РПЛ 0

Агент Александр Клюев, представляющий интересы Резиуана Мирзова, прокомментировал переход полузащитника из «Спартака» в «Химки» на правах аренды.

«Прежде всего Резиуан хочет играть футбол и приносить пользу команде. Это основная причина данного перехода, данной аренды. Он амбициозный парень, уверен в своих силах, горит желанием помочь «Химкам». Он действительно настоящий игрок, намерен проявить себя в новой команде. Ему нужно игровое время, которого у него не было в «Спартаке». Не будем забывать, что его вызывали и в сборную России. Как бы громко это сейчас ни звучало, он ставит перед собой и такую цель — вернуться в сборную. Но сначала, естественно, нужно реально помочь своей новой команде», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Спартак» объявил о переходе Мирзова в «Химки» на правах аренды
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