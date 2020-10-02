«Что происходит-то?» Глава Башкортостана провёл встречу с руководством и игроками «Уфы»

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с игроками, тренерами и руководством футбольного клуба «Уфа».
«Мы не так часто встречаемся. И у меня не так часто бывает время ходить на матчи. Но нам есть что обсудить. Не скажу, что с хорошим настроением встречаемся друг с другом. Потому что вы и сами всё понимаете. Послушайте и поверьте нам: то, что касается финансирования, — всё будет.
Вы громили довольно серьёзные команды. У нас была спокойная, уверенная ситуация в турнирной таблице. А сейчас у меня возникают мысли: что происходит-то? Понятно, что у вас есть определённые изменения. Ваш опытнейший руководитель пошёл на вырост. И мы очень рады успехам Шамиля Газизова. Но менеджмент, управленческий персонал команды остались без изменений. Поэтому я тоже не могу сказать, что это может быть основанием для каких-то шагов назад.
В республике вокруг вас сформировалась очень позитивная, болеющая за вас «инфраструктура». Поэтому мы хотели бы и от вас получить отдачу», — цитирует Хабирова пресс-служба главы региона.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил главе Башкортостана, что команда приложит все усилия для победы в матче 10-го тура РПЛ с «Ротором». Встреча состоится 3 октября. Начало — в 14:00 мск.
- 2 октября 2020
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