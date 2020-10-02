«ПСЖ» дома разгромил «Анже» — 6:1, Неймар оформил дубль

В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Анже». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.



Голы за «Пари Сен-Жермен» забили Алессандро Флоренци, Юлиан Дракслер, Идрисса Гейе, Килиан Мбаппе и Неймар, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол за «Анже» забил защитник Исмаэль Траоре.



«Пари Сен-Жермен» набрал 12 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (9) — на 8-м месте. Лидером соревнований является набравший в 5 встречах 13 очков «Ренн». Напомним, в прошлом сезоне «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции и дошёл до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл мюнхенской «Баварии» (0:1).