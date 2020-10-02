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«ПСЖ» дома разгромил «Анже» — 6:1, Неймар оформил дубль

«ПСЖ» дома разгромил «Анже» — 6:1, Неймар оформил дубль
Футбол / Франция 0

В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Анже». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Голы за «Пари Сен-Жермен» забили Алессандро Флоренци, Юлиан Дракслер, Идрисса Гейе, Килиан Мбаппе и Неймар, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол за «Анже» забил защитник Исмаэль Траоре.

«Пари Сен-Жермен» набрал 12 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (9) — на 8-м месте. Лидером соревнований является набравший в 5 встречах 13 очков «Ренн». Напомним, в прошлом сезоне «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции и дошёл до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл мюнхенской «Баварии» (0:1).

Франция - Лига 1. 6-й тур
02 октября 2020, пятница. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
6 : 1
Анже
Анже
1:0 Флоренци – 7'   2:0 Неймар – 36'   3:0 Неймар – 47'   3:1 Траоре – 52'   4:1 Дракслер – 57'   5:1 Гейе – 71'   6:1 Мбаппе – 84'
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