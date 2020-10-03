Болельщики «Зенита» отреагировали на заявление РПЛ о баннерах фанатов «Спартака»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» прокомментировала заявление РПЛ, в котором лига выразила недовольство утечкой эскизов баннеров болельщиков «Спартака».



«Сегодня мы стали очевидцами, как красно-белый движ может легко и непринужденно перебрасывать стрелки. Виноваты вдруг оказались все вокруг от СБ РПЛ, РФС и до „Зенита“. Вместе с тем появились пафосные речи о проведённых детективных расследованиях, сравнениях цветокоррекции и были сделаны многозначительные выводы о том, какими же нефанатскими методами пользуются СБГ.



В связи с этим мы надеемся, что наши тушинские коллеги и все недруги „Зенита“ найдут наконец бревно в своём глазу. В нашем предыдущем сообщении мы по определённым соображениям забыли упомянуть ещё один важный элемент шедевра, который не был отправлен на согласования и был известен ограниченному кругу людей — это ваш любимый игрок, составивший компанию тонущему мишке. Интересен ещё и тот факт, что в своих умозаключениях фанаты «народной» команды намеренно забывают и о третьем перфомансе с гениальной идеей использования пивных брендов, который ни в какие структуры на согласование не отправлялся.



Возможно эта информация поможет вам провести более тщательное детективное расследование внутри себя. До встречи на трибунах!» — говорится в заявлении «Ландскроны» в «Инстаграме».

РПЛ отреагировала на информацию о баннерах болельщиков «Спартака» на матч с «Зенитом»