Источник: «Зенит» предложил «Спортингу» € 20 млн за хавбека Вендела
Полузащитник «Спортинга» Вендел может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Record.
По информации источника, в услугах Вендела заинтересован «Зенит». Петербургский клуб предложил «Спортингу» € 20 млн за трансфер 23-летнего бразильского футболиста.
Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.
Петербургский «Зенит» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В прошлом сезоне петербургский клуб стал чемпионом страны.
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