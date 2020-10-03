Источник: «Зенит» предложил «Спортингу» € 20 млн за хавбека Вендела

Полузащитник «Спортинга» Вендел может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Record.



По информации источника, в услугах Вендела заинтересован «Зенит». Петербургский клуб предложил «Спортингу» € 20 млн за трансфер 23-летнего бразильского футболиста.



Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.

Петербургский «Зенит» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В прошлом сезоне петербургский клуб стал чемпионом страны.