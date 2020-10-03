Источник: «Бавария» купит хавбека «Эспаньола» Року за € 15 млн

Полузащитник «Эспаньола» Марк Рока продолжит карьеру в составе мюнхенской «Баварии», утверждает Sport.es.



По информации источника, клубы полностью согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Сумма сделки составит € 15 млн плюс бонусы. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование и подпишет с немецким клубом контракт на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.



Рока — воспитанник «Эспаньола». За главную команду каталонцев выступает с 2016 года. В прошлом сезоне Марк принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, забил два мяча с пенальти и отдал одну результативную передачу. По итогам розыгрыша клуб покинул элитный дивизион. В нынешней кампании хавбек провёл 2 встречи в Сегунде.

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