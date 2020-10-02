Форвард «Челси» Хадсон-Одои близок к переходу в «Баварию»

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои близок к переходу в «Баварию», сообщает Get German Football News со ссылкой на Sky Germany.



По информации источника, «Бавария» и «Челси» достигли принципиального соглашения об аренде 19-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа. На данный момент переговоры перешли в решающую стадию.



Хадсон-Одои является воспитанником «Челси», он попал в основную команду в 2019 году. В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 35 матчей, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Хадсон-Одои выступает за молодёжную сборную Англии.

«Бавария» набрала в 2 матчах 3 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги. В прошлом сезоне мюнхенский клуб стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Германии, а также обладателем Кубка страны.