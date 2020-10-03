«Урал» — ЦСКА: составы команд на матч чемпионата России

«Урал» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 3 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурга. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Панюков.
Запасные: Годзюр, Золотов, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Августиняк, Гусейнов, Караев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Дзагоев, Сигурдссон, Шкурин, Гайч, Эджуке.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
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