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«Тамбов» спасся от проигрыша «Арсеналу» благодаря голу с пенальти в концовке

«Тамбов» спасся от проигрыша «Арсеналу» благодаря голу с пенальти в концовке
Футбол / РПЛ 0

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Тамбовом». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол на 43-й минуте встречи забил полузащитник «Арсенала» Мохаммед Кадири. Ганский хавбек из-за штрафной исполнил простой удар, но голкипер тамбовчан Сергей Рыжиков пустил мяч между ног.

На 86-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов указал на «точку», зафиксировав нарушение в штрафной «Арсенала». Полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка пробил с 11-метровой отметки не очень уверенно, но мяч от ноги голкипера туляков Левашова всё-таки залетел в ворота.

«Арсенал» в 10 матчах набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ. «Тамбов» (8) располагается на 13-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
03 октября 2020, суббота. 16:30 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
1 : 1
Арсенал
Тула
0:1 Кадири – 43'   1:1 Чуперка – 87' (пен)
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