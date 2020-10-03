«Тамбов» спасся от проигрыша «Арсеналу» благодаря голу с пенальти в концовке

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Тамбовом». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:1.
Первый гол на 43-й минуте встречи забил полузащитник «Арсенала» Мохаммед Кадири. Ганский хавбек из-за штрафной исполнил простой удар, но голкипер тамбовчан Сергей Рыжиков пустил мяч между ног.
На 86-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов указал на «точку», зафиксировав нарушение в штрафной «Арсенала». Полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка пробил с 11-метровой отметки не очень уверенно, но мяч от ноги голкипера туляков Левашова всё-таки залетел в ворота.
«Арсенал» в 10 матчах набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ. «Тамбов» (8) располагается на 13-й строчке.
- 3 октября 2020
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