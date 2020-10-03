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Боярский: для «Зенита» это поражение. «Спартак» скоро сдохнет и за золото не поборется

Боярский: для «Зенита» это поражение. «Спартак» скоро сдохнет и за золото не поборется
Футбол / РПЛ 0

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал результат матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Мне понравилась игра «Зенита», но для команды это не ничья, а поражение. Должны были выигрывать, но упустили победу. Это вина Семака — он сделал неправильную замену. После гола он вёл наступательную игру, а нужно было сдерживающую. Надо было выпустить Жиркова, опытного игрока, чтобы удержать победный счёт. А матч получился хорошим — и «Спартак» старался, и «Зенит» на чужом поле играл достойно. Семак выпустил Азмуна, и хоть я сам поклонник Сердара, но тут нужен был оборонительный футбол.

Что касается борьбы за чемпионство, то у «Зенита» никаких соперников не намечается. «Спартак» сдохнет скоро. Сегодня у них победа, потому что они должны были проиграть. Бороться за золото они не смогут. «Спартак» намного слабее «Зенита», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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