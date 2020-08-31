Боярский о ликовании болельщиков «Спартака»: рано пташечка запела, как бы кошечка не съела

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).

«Локомотив» — «Зенит» — проходящая игра, особых эмоций не испытал. Всё время выигрывать нельзя. Тем более играли не дома.



Ликование болельщиков «Спартака»? Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Рановато они ликуют. Ещё рано о чём-то говорить, всё впереди», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на седьмом месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (14). В 7-м туре «Зенит» на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом».