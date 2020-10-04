Аршавин о возможном переходе Кузяева в «Локомотив»: послушай меня, не совершай ошибку

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход полузащитника Далера Кузяева в «Локомотив».

«Далер, послушай меня, не совершай ошибку. Просто так сложилось, что я его за неделю дважды встретил в одном месте и два раза уговаривал остаться в «Зените». Если это не сработает, то я расстроюсь. Зачем менять «Зенит» на «Локомотив»? – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 — Кубка России ему не удалось отметиться результативными действиями. В настоящее время Кузяев является свободным агентом. Летом истёк его контракт с «Зенитом».