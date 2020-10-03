Далер Кузяев первым приехал на базу сборной России

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» сообщила, что полузащитник Далер Кузяев, находящийся в статусе свободного агента, первым приехал на базу национальной команды.
«Далер Кузяев первым приехал на базу в Новогорске. Сборы начинаются», — говорится в сообщении.
Матчи сборной России на групповом этапе Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.
Товарищеский матч с национальной командой Швеции пройдёт 8 октября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:15 мск.
Напомним, во время предыдущей паузы на международные матчи сборная России одержала две победы в Лиге наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова сначала на своём поле переиграли Сербию (3:1), а затем на выезде — Венгрию (3:2).
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