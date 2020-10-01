Куман: не знаю, буду ли жить спокойно после слов Месси

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал интервью аргентинского нападающего Лионеля Месси, в котором он призвал к единству.
«Я не знаю, буду ли после слов Лео жить спокойно. Это очень хорошо, что капитан требует единства. Я надеюсь, что мы все более спокойны в отношении того, что мы испытали в последние недели», — приводит слова Кумана Daily Mail.
Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити.
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