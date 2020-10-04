Андрей Аршавин: нынешний «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» наоборот лучше

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат встречи 10-го тура чемпионата России, в котором команда из Санкт-Петербурга завершила вничью выездной матч со «Спартаком» (1:1).

«Хороший результат для «Спартака». Игра так складывалась, что, мне кажется, команды уезжали с разным настроением со стадиона. «Спартак» действительно был рад, доволен, что они в гонке. Что не просто так сказана фраза о брошенной перчатке «Зениту». А «Зенит» наоборот — они выигрывали, вели в счете, имея преимущество, может, не солидное, но все же. «Спартак» не бросил играть, дотерпел, реализовал момент.

Если графики чертить, то нынешний «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» лучше. Вот эти графики и сошлись», — приводит слова Аршавина официальный сайт «Матч ТВ».

«Спартак» и «Зенит», набрав в 10 турах по 21 очку, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям.