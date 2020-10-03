Александр Мостовой: «Зенит» отдал победу. У «Спартака» теперь преимущество в гонке

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Игра была под контролем «Зенита». Он создал больше моментов, особенно в первом тайме. Во втором у них что-то подломалось. Сначала не забили второй мяч, когда Караваев совершил проход и не смог вывернуть мяч, хотя надо было просто остановиться, убрать под себя и покатить игроку, который ждал передачу. «Спартак» почувствовал эту слабость и навалился. Мне показалось, что Азмун, выйдя на замену, выпал из игры. Не знаю, зачем было его выпускать, если он не готов. Его действия — особенно в обороне — вызвали вопросы. «Спартак» этим воспользовался.



Думаю, что здесь в большей степени «Спартак» рад, что спас матч, а «Зенит» не рад, что отдал победу. По игре эта ничья скорее в пользу красно-белых. «Зенит» всё контролировал, а у «Спартака» во втором тайме, кроме того сумасшедшего момента, ничего и не было.



Конечно, этот результат влияет на чемпионскую гонку. Все команды обрадовались ничьей — и ЦСКА, и «Краснодар», и «Локомотив». Плюс не забываем, что скоро всем предстоит играть в Лиге чемпионов. «Спартака» в еврокубках как раз нет, так что в борьбе за чемпионство у него теперь преимущество. «Зениту» будут трепать нервы, там уже и физическая усталость будет, перелёты, поражения. А «Спартак» будет планомерно готовиться к матчам чемпионата», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.