Рахим Стерлинг: «Ман Сити» хорошо провёл отрезок с ограниченным количеством игроков

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг подвёл итоги встречи 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (1:1), в которой ему удалось отметиться забитым мячом.

«Вследствие травм и короткой скамейки у «Манчестер Сити» было несколько неудачных игр. Но, я думаю, что мы хорошо справились с таким ограниченным составом, который у нас был. Мы сыграли фантастически, и после международного перерыва нас должно всё наладиться и мы будем готовыми к игре.

Игра с «Лидс Юнайтед» была сложная. Но уровень энергии от начала и до конца игры впечатляет. Они играли на встречных курсах. Я предпочитаю играть против таких команд, а не с теми, когда приходится вскрывать оборону из 11 человек за линией мяча», — приводит слова Стерлинга Goal.

«Лидс», набрав в трёх турах 7 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (4), проведя на один матч меньше, — на 10-м месте. Лидирует в первенстве «Эвертон» (12).