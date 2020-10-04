Сульшер: «МЮ» должен быть внимательным и уверенным, вкладывая большие деньги в игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

«Я не хочу говорить о футболистах, которые не имели успешной карьеры в «Манчестер Юнайтед» до того, как покинули клуб, потому что у этого есть разные причины, по которым они не смогли добиться успехов здесь. Но да, теперь мы должны быть очень внимательными и уверенными, когда вкладываем большие деньги в игроков.

«Когда вы подписываете игроков, тщательно следите за тем, чтобы те, кого приглашаете, подходили клубу. Выбрать лучших игроков мира несложно. О них знает каждый.

В процессе приобретения игрока вы должны убедиться, что деньги на него будут потрачены не зря. Я думаю, что люди, которых мы привлекли для мониторинга и подписания игроков, делают хорошую работу.

Мы потеряли нескольких хороших футболистов, которые преуспели в других клубах, но мы чувствовали, что хотим двигаться в другом направлении.

Когда я пришёл, считал, что в «Манчестер Юнайтед» должны дать молодым игрокам шанс, что мы должны посмотреть, сможем ли найти что-то в наших собственных рядах, — и это хорошо сработало», — цитирует Сульшера Goal.