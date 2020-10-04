«Ты касаешься уха игрока, и это фол». Наставник «Бёрнли» раскритиковал судейство в АПЛ
Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч после матча чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (1:3) отметил, что некоторые судейские решения сбивают тренеров с толку.
«Не понимаю, почему рефери не объясняют моменты с нарушениями правил. Просто странно. Ты дотрагиваешься до уха игрока, он падает, и это фол. Странно. Не знаю, что происходит в мире. Большинство тренеров это сбивает с толку. Думаю, футбол на данном этапе находится в странном положении с точки зрения общей формы и организации матчей», — приводит слова Дайча Sky Sports.
«Ньюкасл Юнайтед» набрал 7 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» (0) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон» (12).
- 4 октября 2020
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