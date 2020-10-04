«Локомотив» — «Химки»: Чорлука получил травму и покинул поле

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Химки». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 40-й минуте «железнодорожники» выигрывают — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Химки».

На 35-й минуте встречи защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо хорватского футболиста на поле вышел полузащитник московского команды Даниил Куликов.

Московский «Локомотив», набрав 15 очков в 9 турах, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» (6) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 10 встречах набравший 21 очко.