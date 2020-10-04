«Оренбург» сыграл вничью с «Велесом» и продлил беспроигрышную серию до 13 матчей

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Велес» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедово и завершилась вничью со счётом 1:1.



На 5-й минуте встречи счёт открыл защитник «Велеса» Диего Малания. В начале второго тайма, на 48-й минуте, ответный гол забил нападающий «Оренбурга» Николай Прудников. Таким образом, «Оренбург» продлил беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 13 матчей.



«Оренбург» набрал 29 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Московский «Велес» (25) — на 5-м месте. В следующем туре первенства «Оренбург» проведёт матч со «СКА-Хабаровском», а «Велес» на выезде — с красноярским «Енисеем». Обе встречи пройдут 9 октября.